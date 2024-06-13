Росіяни майже закінчили будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя, — Андрющенко

Новий залізничний шлях для окупантів скоротить логістику в кілометражі до 300 км.

Росіяни завершують будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя, що серйозно змінить всю логістичну картину на лінії фронту.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, закінчення будівництва залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя очікується найближчими днями.

"Вони практично закінчили. Як тільки закінчать, то, в принципі, це кардинально змінить всю логістичну картину на лінії фронту, принаймні якщо ми говоримо про південь Донецької області, частину Запорізької області. Те, що починається від Волновахи, від Вугледара і закінчується, умовно кажучи, в районі Пологів, Токмака – це буде кардинальна зміна. Тому що це справді скорочення логістики в кілометражі десь до 300 км. А за часом це скорочення просто на дні", – розповів Андрющенко.