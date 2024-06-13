У Києві прокурор вкрав понад 4,2 млн грн, які були речовими доказами

Суд відпустив його під особисте зобов'язання, прокуратура буде оскаржувати це рішення.

Викрили прокурора однієї з окружних прокуратур Києва, який привласнив понад 4,2 млн грн, що були речовими доказами.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що зловмисник був прокурором у кримінальному провадженні і кошти ці вилучив під час обшуку та зберігав у службовому кабінеті.

12 червня йому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Прокуратура клопотала про арешт із альтернативою внесення застави у сумі 4,2 млн грн. Але суд ухвалив рішення про застосування особистого зобовʼязання. Тепер прокуратура оскаржуватиме це рішення.