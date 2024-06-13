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Для Київського центру протезування в Берліні зібрали допомоги на 500 тисяч євро грошима та обладнанням, - Кличко

Майже 305 тисяч склали пожертви грошима.

Для Київського центру протезування в Берліні зібрали допомоги на 500 тисяч євро грошима та обладнанням, - Кличко
Віталій Кличко
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Новий центр протезування, який створюється у Києві, отримає допомогу від німецьких партнерів на 500 тисяч євро. Зокрема, грошову допомогу було зібрано під час благодійного вечора зі збору коштів на центр протезування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Для нашого центру протезування, який створюємо в Києві за допомоги Берліна, залучили вчора загалом 500 тисяч євро. Майже 305 тисяч склали пожертви грошима. Плюс німецький бізнес надасть, зокрема, обладнання в майстерню з протезування для 5 додаткових співробітників», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва подякував за організацію благодійного вечора зі збору коштів для Київського центру протезування.  

«Дякую німецьким благодійникам. А також організації «Life bridge Ukraine» та її очільниці Джанін фон Вольферсдорф, яка спільно з Асоціацією берлінських торговців і промисловців організувала благодійний вечір зі збору коштів на центр протезування. І дякую меру міста-побратима Києва — Берліна Каю Вегнеру, разом з яким ми переконували берлінських бізнесменів у важливості спільного проєкту зі створення в Києві центру протезування», - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що в Києві на базі одного з лікувальних закладів облаштовується сучасний центр протезування за підтримки німецьких партнерів.

Також повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко відвідав Міжнародну конференцію з відновлення України, яка проходила 11 та 12 червня у Берліні.

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