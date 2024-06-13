Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині, серед постраждалих — двоє дітей

У 3-річної дівчинки вибухова травма, 12-річна дитина отримала гостру реакцію на стрес.

Російська армія атакувала Новомосковськ Дніпропетровської області, внаслідок атаки сталася пожежа, постраждали двоє дітей

Про це повідомляяє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей", — ідеться у повідомленні.

У 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

У 12-тирічної дівчинки гостра реакція на стрес.

За словами Лисака, у місті виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.