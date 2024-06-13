Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині, серед постраждалих — двоє дітей

У 3-річної дівчинки вибухова травма, 12-річна дитина отримала гостру реакцію на стрес.

Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині, серед постраждалих — двоє дітей
Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Новомосковськ Дніпропетровської області, внаслідок атаки сталася пожежа, постраждали двоє дітей

Про це повідомляяє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей", — ідеться у повідомленні.

У 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

У 12-тирічної дівчинки гостра реакція на стрес.

За словами Лисака, у місті виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies