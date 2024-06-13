Україна отримає 152-мм артилерійські снаряди на суму 350 млн євро

Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

“З міркувань безпеки Міноборони не надає інформацію про точну кількість 152-мм снарядів і терміни доставки боєприпасів. Але це одне з найбільших замовлень IFU від міжнародної збройової промисловості”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони Нідерландів зауважило, що Україна й досі має багато 152-мм гармат, і з новою поставкою цю зброю також можна буде використовувати краще.

Раніше Нідерланди внесли до фонду 125 млн євро.