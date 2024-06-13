Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримає 152-мм артилерійські снаряди на суму 350 млн євро

Снаряди Україна отримає з Міжнародного фонду з підтримки України.

Україна отримає 152-мм артилерійські снаряди на суму 350 млн євро
Україна отримає 152-мм артилерійські снаряди на суму 350 млн євро
Фото: пресслужба РНБО

Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 млн євро. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

“З міркувань безпеки Міноборони не надає інформацію про точну кількість 152-мм снарядів і терміни доставки боєприпасів. Але це одне з найбільших замовлень IFU від міжнародної збройової промисловості”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Міноборони Нідерландів зауважило, що Україна й досі має багато 152-мм гармат, і з новою поставкою цю зброю також можна буде використовувати краще.

Раніше Нідерланди внесли до фонду 125 млн євро. 

  • Українська армія може отримувати від 50 до 100 тис. снарядів великого калібру щомісяця у межах чеської ініціативи.

  • 28 травня у Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї. Йшлося, зокрема, і про боєприпаси.

  • Тоді ж прем'єр-міністр країни Петр Фіала повідомив, що наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies