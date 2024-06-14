Данія надає Миколаєву черговий пакет допомоги

Данія оголосила про надання Україні четвертого пакета допомоги на загальну суму 250 млн данських крон (близько 33,5 млн євро).

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Всю цю суму данський уряд витратить на подальше підвищення кваліфікації населення Миколаєва за професіями, які мають попит на місцевому ринку праці”, - йдеться у повідомленні.

Також гроші будуть спрямовані на відновлення та ремонт інфраструктури для поліпшення доступу до водо- та електропостачання.