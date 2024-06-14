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Данія надає Миколаєву черговий пакет допомоги

Розмір пакету - близько 33,5 млн євро.

Данія надає Миколаєву черговий пакет допомоги
Данія надає Миколаєву черговий пакет допомоги
Фото: Олександр Сєнкевич

Данія оголосила про надання Україні четвертого пакета допомоги на загальну суму 250 млн данських крон (близько 33,5 млн євро). 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Всю цю суму данський уряд витратить на подальше підвищення кваліфікації населення Миколаєва за професіями, які мають попит на місцевому ринку праці”, - йдеться у повідомленні.

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Також гроші будуть спрямовані на відновлення та ремонт інфраструктури для поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

  • “Миколаївводоканал” та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання.

  • Раніше Миколаївська міськрада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) для реконструкції системи водопостачання у Корабельному районі Миколаєва.

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