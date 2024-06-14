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З Білопілля евакуювали 23 людини

З них шість дітей.

З Білопілля евакуювали 23 людини
З Білопілля евакуювали 23 людини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Сумській області

Поліція продовжує допомагати евакуюватись мешканцям Білопілля у Сумській області

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Сумській області.

“На жаль, обстріли з боку російських терористів не вщухають. Прикордоння Сумщини щодня потерпає від атак окупантів з різних видів зброї. Аби убезпечити власне життя та життя своїх дітей – мирні мешканці вимушені переїжджати в більш безпечні місця області”, - зазначили в поліції.

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Сьогодні, 14 червня, правоохоронці допомогли евакуюватися з Білопілля 23-м людям, з них 6 дітей. 

Поліцейські закликають жителів населених пунктів, які перебувають під щоденними обстрілами, виїжджати до більш безпечних місць. 

  • Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила статистику щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні.
  • Наразі статус ВПО мають 4,6 млн українців. Максимальна кількість становила 4,9 млн, але чимало людей виїхали за кордон або повернулися до своїх домівок.
  • Із Сумської області за травень евакуювалися 3,5 тис. жителів, а з Харківщини – 6,5 тис. 
  • Лише близько третини, тобто 1,5 млн внутрішньо переміщених українців, отримують виплати від держави. 
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