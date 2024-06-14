З Білопілля евакуювали 23 людини

Поліція продовжує допомагати евакуюватись мешканцям Білопілля у Сумській області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Сумській області.
“На жаль, обстріли з боку російських терористів не вщухають. Прикордоння Сумщини щодня потерпає від атак окупантів з різних видів зброї. Аби убезпечити власне життя та життя своїх дітей – мирні мешканці вимушені переїжджати в більш безпечні місця області”, - зазначили в поліції.
Сьогодні, 14 червня, правоохоронці допомогли евакуюватися з Білопілля 23-м людям, з них 6 дітей.
Поліцейські закликають жителів населених пунктів, які перебувають під щоденними обстрілами, виїжджати до більш безпечних місць.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила статистику щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні.
- Наразі статус ВПО мають 4,6 млн українців. Максимальна кількість становила 4,9 млн, але чимало людей виїхали за кордон або повернулися до своїх домівок.
- Із Сумської області за травень евакуювалися 3,5 тис. жителів, а з Харківщини – 6,5 тис.
- Лише близько третини, тобто 1,5 млн внутрішньо переміщених українців, отримують виплати від держави.