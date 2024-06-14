З Білопілля евакуювали 23 людини

З них шість дітей.

Поліція продовжує допомагати евакуюватись мешканцям Білопілля у Сумській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Сумській області.

“На жаль, обстріли з боку російських терористів не вщухають. Прикордоння Сумщини щодня потерпає від атак окупантів з різних видів зброї. Аби убезпечити власне життя та життя своїх дітей – мирні мешканці вимушені переїжджати в більш безпечні місця області”, - зазначили в поліції.

Сьогодні, 14 червня, правоохоронці допомогли евакуюватися з Білопілля 23-м людям, з них 6 дітей.

Поліцейські закликають жителів населених пунктів, які перебувають під щоденними обстрілами, виїжджати до більш безпечних місць.