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Міноборони підбило підсумки перших днів кампанії "Будь собою"

Новим рекрутинговим порталом скористалися майже 2,5 тисячі громадян.

Міноборони підбило підсумки перших днів кампанії "Будь собою"
Рекрутинговий центр Сил оборони
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України на своїй сторінці у Telegram розповіло про підсумки стартових днів кампанії "Будь собою", в рамках якої було запущено рекрутинговий портал.

За три дні з 11 до 14 червня свої резюме надіслали 2420 громадян, які висловили бажання долучитися до Сил оборони. 

Найбільша кількість відгуків надійшла на вакансії, пов'язані з безпілотними технологіями - 232. На другому місці служба у розвідці, в ній зацікавлені 208 потенційних рекрутів. 

За цей час на сайт встигли додати 115 нових вакансій та 4 підрозділи. Загалом у користувачів є можливість шукати посади за кількома критеріями - родом військ, спеціальністю, званням та умовами.

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