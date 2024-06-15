Міноборони підбило підсумки перших днів кампанії "Будь собою"

Міністерство оборони України на своїй сторінці у Telegram розповіло про підсумки стартових днів кампанії "Будь собою", в рамках якої було запущено рекрутинговий портал.

За три дні з 11 до 14 червня свої резюме надіслали 2420 громадян, які висловили бажання долучитися до Сил оборони.

Найбільша кількість відгуків надійшла на вакансії, пов'язані з безпілотними технологіями - 232. На другому місці служба у розвідці, в ній зацікавлені 208 потенційних рекрутів.

За цей час на сайт встигли додати 115 нових вакансій та 4 підрозділи. Загалом у користувачів є можливість шукати посади за кількома критеріями - родом військ, спеціальністю, званням та умовами.