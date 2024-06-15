По всій території України була оголошена повітряна тривога (доповнено)

В усіх регіонах України близько 2:10 ночі було оголошено повітряну тривогу. За повідомленням командування Повітряних Сил, причиною є зліт ворожого літака МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області Росії. Ця модель є носієм ракет "Кинджал".

Моніторингові канали також стверджують про наявність у повітрі кількох бортів Ту-95МС, які здатні атакувати крилатими ракетами. Бомбардувальники перебувають в районі Енгельса Саратовської області, про їхній виліт заздалегідь не повідомлялося.

Доповнення 2:47 : у західних областях, а також на Одещині режим тривоги скасовано. Повітряні Сили говорять про відбій загрози від МіГ-31К. Проте у центральних, східних та північних регіонах ракетна небезпека триває.

Доповнення 3:19 : крилатих ракет не зафіксовано, відбій тривоги у столиці та інших регіонах.