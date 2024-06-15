За добу Сили оборони ліквідували ще понад тисячу російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби Сили оборони України ліквідували ще 1090 російських окупантів, 20 ворожих танків і 7 крилатих ракет.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 525 150 військових.

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