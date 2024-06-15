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За добу Сили оборони ліквідували ще понад тисячу російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 525 150 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще понад тисячу російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

Упродовж доби Сили оборони України ліквідували ще 1090 російських окупантів, 20 ворожих танків і 7 крилатих ракет.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько  525150 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 7956 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15263 (+29) од,
  • артилерійських систем – 13855 (+37) од,
  • РСЗВ – 1103 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+4) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2293 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2322 (+12)

Дані уточнюються

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