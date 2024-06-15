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Росіяни знову атакували Херсонщину, загинула людина

Зафіксовані влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор та приватний автомобіль.

Росіяни знову атакували Херсонщину, загинула людина
Фото: МВС

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 18 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна — отримала поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими обстрілами опинилися Новокаїри, Тягинка, Дудчани, Станіслав, Велетенське, Качкарівка, Олександрівка, Білозерка, Берислав, Янтарне, Бургунка, Кізомис, Ольгівка, Львове, Токарівка, Придніпровське, Новодмитрівка та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор та приватний автомобіль", — повідомив Прокудін.

Через російку агресію одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.

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