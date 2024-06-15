Через ворожі обстріли Дніпропетровської області є руйнування, — ОВА

У суботу вранці російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, із залстосуванням дронів і артилерії.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок обстрілу пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач.
"До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач", — написав він.
Загиблих і постраждалих немає.
- Упродовж 14 червня окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини із БпЛА і важкої артилерії, там поранено дитину.