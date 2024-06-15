Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
ГоловнаСуспільствоВійна

Через ворожі обстріли Дніпропетровської області є руйнування, — ОВА

Загиблих і постраждалих немає.

Через ворожі обстріли Дніпропетровської області є руйнування, — ОВА
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

У суботу вранці російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, із залстосуванням дронів і артилерії. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілу пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач.

"До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач", — написав він.

Загиблих і постраждалих немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies