Через ворожі обстріли Дніпропетровської області є руйнування, — ОВА

У суботу вранці російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, із залстосуванням дронів і артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілу пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач.

"До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач", — написав він.

Загиблих і постраждалих немає.