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Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів в Україні

Президент поспілкувався із новопризначеними послами в Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії.

Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів в Україні
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

"Сьогодні свою дипломатичну місію в Україні розпочинають новопризначені посли Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії", — повідомив він.

Президент поспілкувався окремо з кожним новпризначеним послом про зміцнення двосторонньої співпраці між державами. 

"Дякую за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права", — зазначив президент.

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