Президент поспілкувався із новопризначеними послами в Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії.

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

"Сьогодні свою дипломатичну місію в Україні розпочинають новопризначені посли Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії", — повідомив він.

Президент поспілкувався окремо з кожним новпризначеним послом про зміцнення двосторонньої співпраці між державами.

"Дякую за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права", — зазначив президент.