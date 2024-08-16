Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії.
Про це Президент повідомив у соцмережах.
"Сьогодні свою дипломатичну місію в Україні розпочинають новопризначені посли Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії", — повідомив він.
Президент поспілкувався окремо з кожним новпризначеним послом про зміцнення двосторонньої співпраці між державами.
"Дякую за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права", — зазначив президент.