Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
ГлавнаяОбществоЖизнь

Государственная профильная инспекция остановила скандальную стройку на Протасовом Яру

Государственная профильная инспекция остановила скандальную стройку на Протасовом Яру
Фото: Марія Лебедєва

Cпециальная комиссии КГГА по изучению объектов, которые вызывают резонанс в обществе на территории Киева, рассмотрели конфликт вокруг строительства в Протасовом Яру компании застройщика "Дайтона Груп". Сопредседатель комиссии и советник мэра, Владимир Бондаренко, подчеркнул, что проблема касается сразу нескольких участков в Протасовом Яру.

В ходе обсуждения выступил представитель Государственной архитектурно-строительной инспекции. "8 мая была проведена проверка, составлен акт и выдано предписание, согдасно которому строительные работы должны быть остановлены до устранения нарушений", - сообщил он.

Один из членов комиссии, Сергей Мельниченко, так же участвующий в акциях против строительства в Протасовом Яру, сообщил, что в ходе событий вокруг застройки в Протасовом Яру ему угрожали физической расправой и предлагали подкупить, чтобы он прекратил свою деятельность. Мельниченко сообщил, что подал соответствующее заявление в СБУ и ждет реакции со стороны правоохранительных органов.

Также на коммиссии присутствовали представители иициативной группы "Защитим Протасов Яр", которые озвучили требаования и передали подписи жильцов. Их целью является прекращение строительства в парковой зоне, а так же, они хотят добиться официального статуса, поскольку данный участок находится в границах зоны охранного ландшафта.

Напомним, в четверг местные жители провели в Протасовом Яры арт-пикник. Ему предшествовали несколько стычек с застройщиками и молодчиками из охранной фирмы, которую нанял застройщик.

Мария ЛебедеваМария Лебедева, ​журналист
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также