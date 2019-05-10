Государственная профильная инспекция остановила скандальную стройку на Протасовом Яру

Cпециальная комиссии КГГА по изучению объектов, которые вызывают резонанс в обществе на территории Киева, рассмотрели конфликт вокруг строительства в Протасовом Яру компании застройщика "Дайтона Груп". Сопредседатель комиссии и советник мэра, Владимир Бондаренко, подчеркнул, что проблема касается сразу нескольких участков в Протасовом Яру.

В ходе обсуждения выступил представитель Государственной архитектурно-строительной инспекции. "8 мая была проведена проверка, составлен акт и выдано предписание, согдасно которому строительные работы должны быть остановлены до устранения нарушений", - сообщил он.

Один из членов комиссии, Сергей Мельниченко, так же участвующий в акциях против строительства в Протасовом Яру, сообщил, что в ходе событий вокруг застройки в Протасовом Яру ему угрожали физической расправой и предлагали подкупить, чтобы он прекратил свою деятельность. Мельниченко сообщил, что подал соответствующее заявление в СБУ и ждет реакции со стороны правоохранительных органов.

Также на коммиссии присутствовали представители иициативной группы "Защитим Протасов Яр", которые озвучили требаования и передали подписи жильцов. Их целью является прекращение строительства в парковой зоне, а так же, они хотят добиться официального статуса, поскольку данный участок находится в границах зоны охранного ландшафта.

Напомним, в четверг местные жители провели в Протасовом Яры арт-пикник. Ему предшествовали несколько стычек с застройщиками и молодчиками из охранной фирмы, которую нанял застройщик.