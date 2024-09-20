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В Одесі демонтують пам'ятник Пушкіну

Відповідне розпорядження вже підписано.

В Одесі демонтують пам'ятник Пушкіну
Пам'ятник Пушкіну в Одесі
Фото: Скріншот з відео

В Одесі продовжиться дерусифікація, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Він (пам'ятник Пушкіну, – ред.) також у розпорядженні, підписаному щодо його зносу”, – сказав Кіпер.

Він додав, що відповідні листи вже відправлені, і зносити пам'ятник буде не ОВА.

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Також Кіпер нагадав, що перше, що зробили окупанти в Маріуполі, це була зміна назв вулиць.

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