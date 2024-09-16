В Одесі затримали агента Росії, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють"

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одесі затримали агента російських спецслужб, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", які виконують завдання на південному фронті. Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю за гроші. Для виконання ворожих завдань він обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти. Щоб передати розвіддані агресору, агент використовував електронну пошту.

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що знищенням російських "шахедів" переважно займаються мобільні вогневі групи.