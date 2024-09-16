Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Внаслідок повені у Польщі загинула людина
Внаслідок повені у Польщі загинула людина
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Одесі затримали агента Росії, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють"

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

В Одесі затримали агента Росії, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють"
Фото: СБУ

В Одесі затримали агента російських спецслужб, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", які виконують завдання на південному фронті. Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю за гроші. Для виконання ворожих завдань він обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти. Щоб передати розвіддані агресору, агент використовував електронну пошту.

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, що знищенням російських "шахедів" переважно займаються мобільні вогневі групи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies