Курахівський напрямок протягом тижня був найважчим за кількістю атак

На Покровському кількість боїв з окупантами також перевищила 200.

За тиждень відбулося 1012 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни наступали на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському росіяни провели 25 атак, зокрема в районах Вовчанська, Тихого, Стариці, Глибокого і Гатища. Сили оборони стійко тримали позиції і проводили контрдії, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку ворог найбільш активно проводив наступальні дії біля Синьківки, Лозової, Стельмахівки, М'ясожарівки і Глушківки. Тут захисники відбили 92 атаки.

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 106 атак противника. Ворог концентрував зусилля у районах Новосадового, Невського і Торського", – сказав речник.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 55 атак, зокрема, в районах Спірного, Верхньокам'янського і Виїмки.

На Краматорському напрямку оборонці відбили 27 атак. Найбільш активним ворог був у районах Андріївки, Білої Гори, Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти провели 63 штурми неподалік Нелипівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку захисники відбили 247 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Селидове, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка.

На Курахівському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Костянтинівки, Українська та Георгіївки, де ворог протягом тижня 274 рази безрезультатно намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку Сили оборони України відбили 40 атак у районах Вугледара, Водяного, Золотої Ниви і Катеринівки.

"На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції українських військ, в основному поблизу Малих Щербаків, Роботиного і Малої Токмачки. На Придніровському напрямку російські загарбники протягом минулого тижня намагалися витіснити українські підрозділи з займаних позицій. Протягом тижня російські окупанти здійснили 42 безуспішні атаки на позиції українських підрозділів на цьому напрямку. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 16 ракетних ударів, задіявши 27 ракет, 531 авіаційний удар, зокрема, скинули 752 керовані авіаційні бомби. Здійснили 32 455 обстрілів, 1139 з них – з реактивних систем залпового вогню", – підсумував речник.