За добу Сили оборони знищили 1060 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 634860 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 634860 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 634860 (+1060)

танків ‒ 8683 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 17071 (+8)

артилерійських систем – 18123 (+14)

РСЗВ – 1187 (+1)

засоби ППО ‒ 947 (+0)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29)

крилаті ракети ‒ 2592 (+0)

кораблі /катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28)

спеціальна техніка ‒ 3090 (+6).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових, а також 1404 одиниці озброєння та військової техніки ворога.