За добу Сили оборони знищили 1060 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 634860 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 634860 (+1060)
- танків ‒ 8683 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 17071 (+8)
- артилерійських систем – 18123 (+14)
- РСЗВ – 1187 (+1)
- засоби ППО ‒ 947 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29)
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28)
- спеціальна техніка ‒ 3090 (+6).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових, а також 1404 одиниці озброєння та військової техніки ворога.