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За добу Сили оборони знищили 1060 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 634860 військових. 

За добу Сили оборони знищили 1060 російських окупантів
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 634860 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 634860 (+1060) 
  • танків  ‒ 8683 (+3)  
  • бойових броньованих машин ‒ 17071 (+8)  
  • артилерійських систем – 18123 (+14)  
  • РСЗВ  – 1187 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) 
  • літаків – 369 (+0)  
  • гелікоптерів – 328 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29) 
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0) 
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)  
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) 
  • спеціальна техніка ‒ 3090 (+6).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8540 російських військових, а також 1404 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

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