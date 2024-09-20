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Прикордонники затримали групу бажаючих втекти з України

Чоловіки намагались втекти до Румунії.

Прикордонники затримали групу бажаючих втекти з України
Прикордонники затримали групу бажаючих втекти з України
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали групу чоловіків, які намагались нелегально залишити Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Неподалік кордону автомобіль з шістьма чоловіками та водієм зупинили прикордонники та нацгвардійці. Ще один автомобіль з водієм та пасажиром прикордонники затримали після короткого переслідування”, - йдеться у повідомленні. 

Прикордонники додали, що місцеві мешканці підвозили чоловіків до визначеної точки, де мали вказати їм маршрут руху до Румунії

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Переправники планували отримати за це по 10 тис. доларів.

На затриманих склали адмінпротоколи, головного організатора схеми розшукують.

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