Прикордонники затримали групу бажаючих втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали групу чоловіків, які намагались нелегально залишити Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Неподалік кордону автомобіль з шістьма чоловіками та водієм зупинили прикордонники та нацгвардійці. Ще один автомобіль з водієм та пасажиром прикордонники затримали після короткого переслідування”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що місцеві мешканці підвозили чоловіків до визначеної точки, де мали вказати їм маршрут руху до Румунії.

Переправники планували отримати за це по 10 тис. доларів.

На затриманих склали адмінпротоколи, головного організатора схеми розшукують.