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Прикордонники попереджають про ускладнення руху у пункті пропуску "Корчова-Краківець"

Зі сторони Польщі проводитимуть ремонтні роботи.

Прикордонники попереджають про ускладнення руху у пункті пропуску "Корчова-Краківець"
Фото: ДПСУ

З 23 вересня у межах пункту пропуску "Корчова-Краківець" на напрямку виїзд з України розпочнуться ремонтні роботи. 

Про це повідомляє ДПСУ з посиланням на інформацію польської сторони. 

Зокрема, планується заміна асфальтного покриття в межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд в РП (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів.

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетинання кордону", — ідеться у повідомленні.

Роботи триватимуть до початку листопада 2024 року.

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