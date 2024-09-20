Прикордонники попереджають про ускладнення руху у пункті пропуску "Корчова-Краківець"

З 23 вересня у межах пункту пропуску "Корчова-Краківець" на напрямку виїзд з України розпочнуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє ДПСУ з посиланням на інформацію польської сторони.

Зокрема, планується заміна асфальтного покриття в межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд в РП (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів.

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетинання кордону", — ідеться у повідомленні.

Роботи триватимуть до початку листопада 2024 року.