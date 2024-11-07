The Guardian: кримінальні справи проти Трампа буде закрито

Прокурори розуміють, що до дня інавгурації жодного прогресу у провадженнях не буде.

Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на двох американських чиновників, спеціальні прокурори, які займаються кримінальними справами проти Дональда Трампа, мають намір їх закрити.

Представники обвинувачення розуміють, що не встигають реально просунути провадження до дня інавгурації обраного президента, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Одразу ж після повернення до Овального кабінету Трамп захищений від подальших кримінальних розслідувань – такою є офіційна політика Департаменту юстиції.

До того ж, республіканець призначить нового генерального прокурора, який просто анулює будь-які звинувачення.

Наразі проти Трампа порушено дві великі кримінальні справи – за неналежне зберігання секретних державних документів та спробу змінити результати виборів 2020 року. Під час виборчої кампанії республіканець прямо говорив прихильникам, що вони, серед іншого, голосують за його свободу від переслідування.