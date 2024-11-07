Трибунал скасував наказ голови Пентагону щодо ідеолога терактів 11 вересня

Суддя військового трибуналу в'язниці Гуантанамо на Кубі визнав недійсним наказ міністра оборони США Ллойда Остіна про заборону Халіду Шейху Мухаммеду та ще двом ув'язненим терористам "Аль-Каїди" вести перемовини зі слідством.

Як пише Associated Press, це рішення дозволяє головному організатору терактів 11 вересня 2001 року та двом його поплічникам сподіватися уникнути смертної кари. В обмін на визнання провини суд згоден розглянути можливість замінити найвищий ступінь покарання довічним ув'язненням.

У серпні, коли інформація про можливу угоду терористів зі слідством була оприлюднена у ЗМІ і викликала широкий осуд з боку американського суспільства, голова Пентагону підписав указ про заборону подібних перемовин та наказав трибуналу продовжити розгляд справи.