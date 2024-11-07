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Трибунал скасував наказ голови Пентагону щодо ідеолога терактів 11 вересня

Суддя дав зелене світло можливій угоді членів "Аль-Каїди" зі слідством.

Трибунал скасував наказ голови Пентагону щодо ідеолога терактів 11 вересня
Фото: 6abc.com

Суддя військового трибуналу в'язниці Гуантанамо на Кубі визнав недійсним наказ міністра оборони США Ллойда Остіна про заборону Халіду Шейху Мухаммеду та ще двом ув'язненим терористам "Аль-Каїди" вести перемовини зі слідством.

Як пише Associated Press, це рішення дозволяє головному організатору терактів 11 вересня 2001 року та двом його поплічникам сподіватися уникнути смертної кари. В обмін на визнання провини суд згоден розглянути можливість замінити найвищий ступінь покарання довічним ув'язненням.

У серпні, коли інформація про можливу угоду терористів зі слідством була оприлюднена у ЗМІ і викликала широкий осуд з боку американського суспільства, голова Пентагону підписав указ про заборону подібних перемовин та наказав трибуналу продовжити розгляд справи. 

  • Шейх Мухаммед та інші терористи "Аль-Каїди" здійснили 11 вересня 2001 року найкривавіший теракт в історії людства, викравши та спрямувавши у будівлі Пентагону та Всесвітнього торговельного центру комерційні літаки. Загинули близько 3 тисяч людей.
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