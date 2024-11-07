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Ненсі Пелосі "забула" згадати про Трампа у післявиборчому зверненні

Колишню спікерку вважають головною архітекторкою "заміни" Джо Байдена на Камалу Гарріс.

Ненсі Пелосі "забула" згадати про Трампа у післявиборчому зверненні
Ненсі Пелосі та Джо Байден

Колишня очільниця демократичної більшості у Палаті представників США Ненсі Пелосі оприлюднила звернення за підсумками президентських виборів.

Як пише Associated Press, ексспікерка закликала до мирного транзиту влади, нагадавши, що це "наріжний камінь нашої демократії", а також заявила про необхідність "знайти спільну мову" після ворожої риторики передвиборчих кампаній

Пелосі стверджує, що "усі ми молимося за успіх Америки під час роботи нової адміністрації". При цьому політикиня жодного разу не назвала ім'я Дональда Трампа.

Саме колишню спікерку, яка користується у Демократичній партії величезним авторитетом, вважають головною ініціаторкою "заміни" Джо Байдена на Камалу Гарріс у липні цього року. Пелосі також називають найбільшим критиком Трампа після заяви про те, що головна її мета - ніколи більше не дозволити республіканцю перетнути поріг Білого дому.

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