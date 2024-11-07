Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
ГоловнаСвіт

Канада закриває бізнес-представництво TikTok, але не забороняє додаток

Власники мережі скаржаться, що їм доведеться звільнити сотні співробітників.

Канада закриває бізнес-представництво TikTok, але не забороняє додаток
Фото: EPA/UPG

Уряд Канади зобов'язав компанію ByteDance, якій належить соціальна мережа TikTok, закрити бізнес-представництво в країні. 

Як пише Associated Press, рішення ухвалене після того, як діяльність компанії була оцінена на відповідність національній безпеці. За словами міністра промисловості Франсуа-Філіппа Шампаня, присутність TikTok Technology Canada на ринку була визнана ризикованою.

При цьому влада країни не має наміру обмежувати чи блокувати доступ громадян до сервісу коротких відео. Не постраждають і ті, хто створює контент. В уряді наголошують, що користуватися соціальною мережею чи ні - це виключно особистий вибір кожного. 

Представники ByteDance вважають рішення закрити їхній офіс несправедливим і скаржаться, що змушені будуть звільнити сотні працівників. Вони оскаржуватимуть дії влади у суді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies