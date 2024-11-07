Канада закриває бізнес-представництво TikTok, але не забороняє додаток

Уряд Канади зобов'язав компанію ByteDance, якій належить соціальна мережа TikTok, закрити бізнес-представництво в країні.

Як пише Associated Press, рішення ухвалене після того, як діяльність компанії була оцінена на відповідність національній безпеці. За словами міністра промисловості Франсуа-Філіппа Шампаня, присутність TikTok Technology Canada на ринку була визнана ризикованою.

При цьому влада країни не має наміру обмежувати чи блокувати доступ громадян до сервісу коротких відео. Не постраждають і ті, хто створює контент. В уряді наголошують, що користуватися соціальною мережею чи ні - це виключно особистий вибір кожного.

Представники ByteDance вважають рішення закрити їхній офіс несправедливим і скаржаться, що змушені будуть звільнити сотні працівників. Вони оскаржуватимуть дії влади у суді.