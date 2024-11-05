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Сім французьких сімей судяться з TikTok після самогубства двох підлітків

Соціальна платформа нібито показувала підліткам відео, які пропагують самогубство, самоушкодження та харчові розлади.

Сім французьких сімей судяться з TikTok після самогубства двох підлітків
Фото: pixabay

Сім французьких сімей подали позов проти TikTok після того, як двоє 15-річних підлітків покінчили життя самогубством, натрапивши на шкідливий контент на соціальній платформі, повідомляє DW.

Згідно з позовом, алгоритм TikTok нібито показував підліткам відео, які пропагують самогубство, самоушкодження та харчові розлади.

Адвокатка Лор Бутрон-Марміон сказала, що це перша така об’єднана справа в Європі.

“Батьки хочуть, щоб юридична відповідальність TikTok була визнана в суді. Це комерційна компанія, яка пропонує товар споживачам, які до того ж є неповнолітніми. Тому вони повинні відповідати за недоліки товару”, ‒ заявила юристка телеканалу Franceinfo.

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TikTok, як і інші соціальні медіа-платформи, вже давно стикається з пильною увагою щодо контролю за вмістом у своєму додатку.

Компанія раніше заявляла, що серйозно ставиться до питань, пов’язаних із психічним здоров’ям дітей.

  • У серпні міністерство юстиції США подало цивільний позов до суду на TikTok і материнську компанію ByteDance за масові порушення законів про конфіденційність дітей.
  • Законодавство, зокрема, забороняє операторам веб-сайтів свідомо збирати, використовувати або розголошувати особисту інформацію дітей віком до 13 років, якщо вони не повідомлять батьків цих дітей і не отримують їх згоди. Закон також вимагає від операторів веб-сайтів видаляти особисту інформацію, зібрану від дітей, на вимогу їхніх батьків.
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