Сім французьких сімей судяться з TikTok після самогубства двох підлітків

Сім французьких сімей подали позов проти TikTok після того, як двоє 15-річних підлітків покінчили життя самогубством, натрапивши на шкідливий контент на соціальній платформі, повідомляє DW.
Згідно з позовом, алгоритм TikTok нібито показував підліткам відео, які пропагують самогубство, самоушкодження та харчові розлади.
Адвокатка Лор Бутрон-Марміон сказала, що це перша така об’єднана справа в Європі.
“Батьки хочуть, щоб юридична відповідальність TikTok була визнана в суді. Це комерційна компанія, яка пропонує товар споживачам, які до того ж є неповнолітніми. Тому вони повинні відповідати за недоліки товару”, ‒ заявила юристка телеканалу Franceinfo.
TikTok, як і інші соціальні медіа-платформи, вже давно стикається з пильною увагою щодо контролю за вмістом у своєму додатку.
Компанія раніше заявляла, що серйозно ставиться до питань, пов’язаних із психічним здоров’ям дітей.
- У серпні міністерство юстиції США подало цивільний позов до суду на TikTok і материнську компанію ByteDance за масові порушення законів про конфіденційність дітей.
- Законодавство, зокрема, забороняє операторам веб-сайтів свідомо збирати, використовувати або розголошувати особисту інформацію дітей віком до 13 років, якщо вони не повідомлять батьків цих дітей і не отримують їх згоди. Закон також вимагає від операторів веб-сайтів видаляти особисту інформацію, зібрану від дітей, на вимогу їхніх батьків.