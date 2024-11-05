Ірландський прем’єр хоче розпустити цього тижня парламент

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що планує призначити парламентські вибори цього місяця, можливо ‒ 29 листопада, пише Reuters.

Гарріс має час до березня, щоб провести вибори, але хоче провести голосування раніше після бюджетних виплат на суму 10,5 мільярдів євро у жовтні. Цього тижня багато виборців почали користуватися пакетом.

“Я справді маю намір домагатися розпуску Dail (парламенту) цього тижня, я не думаю, що це буде шоком для когось у цій країні”, ‒ сказав Гарріс журналістам.

Водночас до розпуску депутатів і офіційного оприлюднення дати виборчих перегонів парламент має прийняти відповідний урядовий законопроєкт.

Опитування громадської думки, проведене в неділю, показало, що політична партія Гарріса “Fine Gael” набрала 26%, її головний партнер у коаліції, правоцентристка “Fianna Fail” отримала 20%, а головна опозиційна партія Sinn Fein відстає на 18%.