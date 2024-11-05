Ліван заявив про понад 3 тис. жертв війни між Ізраїлем і “Хезболлою”

Ця цифра більше ніж удвічі перевищує кількість убитих з часу останньої великої війни 20 років тому.

Ізраїль завдав ударів по пов'язаній з "Хезболлою" фінансовій групі в Лівані

13-місячна війна між Ізраїлем і “Хезболлою” призвела до загибелі понад 3000 людей у Лівані.

Про це пише Associated Press, повідомило міністерство охорони здоров’я країни.

Ця цифра більше ніж удвічі перевищує кількість убитих з часу останньої великої війни 20 років тому.

Війна не має жодних ознак закінчення, і Ізраїль заявив, що проводить нові операції, спрямовані проти інфраструктури терористів в Лівані та в деяких частинах Сирії. “Хезболла” зі свого боку продовжує запускати десятки ракет на північ Ізраїлю.

“Хезболла” почала обстрілювати ракетами північ Ізраїлю наступного дня після того, як раптовий напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 спровокував війну у Смузі Гази. “Хезболла” та ХАМАС є союзниками Ірану.

Протягом майже року конфлікт здебільшого обмежувався районами вздовж кордону між Ізраїлем та Ліваном, однак різко загострився 23 вересня, коли Ізраїль завдав інтенсивних авіаударів по півдні та сході Лівану, а також південних передмістях столиці Бейрут, внаслідок чого загинули сотні людей і близько 1,2 мільйона людей були змушені залишити свої будинки.