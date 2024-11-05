Game changers американських виборів

У США дозволено голосувати достроково, також виборці можуть голосувати поштою. За добу до основного голосування достроково проголосували понад 77 мільйонів американців (на виборах 2020 року — майже 155 мільйонів).

Який канал не ввімкни у США — усюди йдеться про вибори : журналісти докладно обговорюють скандали, аналізують свіжі дані соцопитувань, переймаються ситуацією в хитких штатах. Гучно лунають заклики до виборців іти на дільниці. На американських вулицях побільшало агітаційних табличок, а місцевий YouTube вибухає передвиборчими роликами. Тут немає дня тиші — і кандидати відчайдушно змагаються за тих, хто ще не проголосував. Біля Білого дому посилили заходи безпеки та збудували систему захисних укріплень — виконують безпекові протоколи і, ймовірно, намагаються убезпечитися від можливих протестів.

Фото: Рух ЧЕСНО Такі наліпки роздають у місті Чесапік тим, хто проголосував

Дочасне голосування дозволяє проголосувати більшій кількості американських виборців. Коли Джо Байден переміг Дональда Трампа, на вибори прийшли 66 %, раніше рекордними за явкою були вибори 1960 року — тоді на дільниці прийшли майже 64 % виборців і перемогу отримав Джон Кеннеді.

Фото: Рух ЧЕСНО Черга під час дочасного голосування в публічній бібліотеці міста Вірджинія Біч за тиждень до виборів. У черзі було 90 осіб, час очікування — 35 хвилин

Трамп показово ігнорував механізм дострокових виборів, але згодом у кампанію включився Ілон Маск з його «креативними» підходами залучати виборців у хитких штатах — мільйонні розіграші з виплатами за реферальне підписання петицій. Така гра вигідна Трампові. В останні дні агітації його команда працює не тільки на те, щоб прийшли його виборці, але й на те, щоб не прийшли виборці Камали Гарріс.

Камала Гарріс проголосувала достроково. Її команда докладає зусиль, аби залучити жінок. Вона вважає, що саме жінки можуть стати game changers і суттєво вплинути на результат.

Демократи запустили кампанію, таргетовану саме на жінок-республіканок, основний меседж — жінки не повинні боятися голосувати так, як хочуть, не мусять дотримуватися вибору родини чи оточення. Гарріс переконливо стверджує: ніхто не дізнається, за кого ти голосувала.

Американські жінки активніші під час виборів, ніж чоловіки. І з кожним виборчим циклом ця різниця стає помітнішою. Частина експертів вважає, що «секретне» жіноче голосування може мати помітний ефект, особливо в хитких штатах.

Фото: Дані Center for American Women and Politics Розподіл виборців, які брали участь у президентських виборах у США, за статтю

Але чи була успішною ця кампанія, завтра ми, найімовірніше, не дізнаємося. Штаби готуються наступної ночі святкувати перемогу, але остаточних результатів у ніч виборів точно не буде. У кожному штаті діють свої виборчі правила — десь офіційні дані оголосять відразу, десь за тиждень, а дехто може зробити це лише наприкінці місяця.

Камала Гарріс продає виборцям майбутнє, натомість Дональд Трамп обіцяє повернути країні колишню велич: «Make America Great Again». Коли американці прагнуть змін, вони на виборах віддають владу іншій партії. Але чи є Трамп такою зміною?

Для Штатів виклик прийняти результати виборів, навіть якщо вони не подобаються частині громадян. Історія памʼятає безпрецедентне захоплення Капітолію, і всі сподіваються, що подібного більше не трапиться. А додаткові заходи безпеки потрібні для того, щоб демократія почувалася захищеною.