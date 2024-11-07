Ультраправа німецька AfD виключила трьох “саксонських сепаратистів”

“Альтернатива для Європи відкидає будь-яку форму насильства в політичних дебатах", заявив лідер політичної сили у Саксонії.

Ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини”(AfD) заявила про виключення трьох осіб, заарештованих як підозрюваних у причетності до “Saechsische Separatisten” (Саксонських сепаратистів) ‒ угруповання, яке прагне створити державу та суспільство на основі нацизму, пише DW.

День тому поліція заарештувала вісьмох підозрюваних членів групи, яка, як повідомляється, планувала взяти під контроль цілі райони східної Німеччини.

“Альтернатива для Європи відкидає будь-яку форму насильства в політичних дебатах. Навіть підготовка до можливих актів насильства чи повстань є неприйнятною”, – сказав лідер AfD у Саксонії Йорг Урбан.

Арешти відбулися в Лейпцигу та його околицях, у столиці Саксонії Дрездені та в окрузі Мейсен, а також у польському прикордонному місті Згожелець.

За словами речниці федеральної прокуратури в західному німецькому місті Карлсруе, слідчий суддя у вівторок видав ордер на досудове затримання для шести підозрюваних.

Іншим арештованим був працівник офісу депутата федерального парламенту від AfD Александра Візнера, якого одразу звільнили. Підозрюваний отримав травму щелепи під час арешту, повідомили джерела безпеки, і зараз госпіталізований. Інший обвинувачений, заарештований у Польщі, має постати перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе.

Хто такі саксонські сепаратисти?

Федеральна прокуратура Німеччини описує “Saechsische Separatisten” як невелику бойову організацію, до якої входять приблизно від 15 до 20 осіб, які сподіваються “створити державу та суспільство, засновані на націонал-соціалізмі”.

Прокурори заявили, що її члени не приймають вільний та демократичний конституційний лад Німеччини та ідеології, і мають світогляд, який ґрунтується на расистських, антисемітських та апокаліптичних переконаннях.

Група переконана, що Німеччина балансує на межі “розпаду” і прагне силою взяти під контроль частину землі Саксонія та, можливо, інші східні німецькі землі.

Відповідно до плану групи, “небажані групи людей мають бути виведені з території шляхом етнічної чистки, якщо це необхідно”.