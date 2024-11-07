«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
ГоловнаСвіт

Президентка Єврокомісії: Європа має взяти більшу відповідальність за свою безпеку та допомогу Україні

Коментар фон дер Ляєн пролунав у контексті перемоги Трампа. 

Президентка Єврокомісії: Європа має взяти більшу відповідальність за свою безпеку та допомогу Україні
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибуває на щотижневе засідання колегії Європейської комісії в Брюсселі, Бель
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має взяти більшу відповідальність за її власну оборону і безпеку та за підтримку України.

Відповідний коментар пролунав на полях саміту Європейської політичної спільноти. Посадовиця привітала Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і сказала, що чекає на поновлення роботи з ним.

"Ми показували, що Європа здатна брати відповідальність, стоячи разом. Ми показали це під час пандемії: стояли разом, щоб подолати економічний вплив пандемії. Показали під час енергетичної кризи російської війни в Україні", – сказала вона.

За словами посадовиці, однією з трьох головних тем саміту є посилення власних оборонних спроможностей та інвестицій, щоб бути краще підготованими.

"Це в наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали повідомлення: немає права влади, що верховенство права є важливим, і що в наших спільних інтересах не допускати, аби великі сусіди булили інших", – додала вона. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies