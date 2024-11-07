Президентка Єврокомісії: Європа має взяти більшу відповідальність за свою безпеку та допомогу Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має взяти більшу відповідальність за її власну оборону і безпеку та за підтримку України.

Відповідний коментар пролунав на полях саміту Європейської політичної спільноти. Посадовиця привітала Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і сказала, що чекає на поновлення роботи з ним.

"Ми показували, що Європа здатна брати відповідальність, стоячи разом. Ми показали це під час пандемії: стояли разом, щоб подолати економічний вплив пандемії. Показали під час енергетичної кризи російської війни в Україні", – сказала вона.

За словами посадовиці, однією з трьох головних тем саміту є посилення власних оборонних спроможностей та інвестицій, щоб бути краще підготованими.

"Це в наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали повідомлення: немає права влади, що верховенство права є важливим, і що в наших спільних інтересах не допускати, аби великі сусіди булили інших", – додала вона.

Europe has to take more responsibility.



For our security and our defence. And for supporting Ukraine.



These are issues of mutual interest with the US. We will build on it.



At the same time, we have a compass – and our future is in our hands ⭣ https://t.co/yS2LqSbx45 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2024