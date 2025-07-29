Один з найкращих кіберспортсменів світу залишив українську команду

Українська кіберспортивна команда NAVI оголосила про припинення співпраці зі співвітчизником Олександром Костилєвим, відомим під ніком s1mple - одним з найкращих гравців у Counter-Strike за всю історію.

Як пише "Трибуна", Костилєв мав контракт із NAVI упродовж 9 років. За цей час він тричі здобував офіційне звання найкращого кіберспортсмена світу і 21 раз визнавався MVP.

s1mple отримав від NAVI список трансферних пропозицій і зрештою обрав колектив BC.Game, який вже оголосив про підписання угоди з гравцем.