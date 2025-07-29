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Один з найкращих кіберспортсменів світу залишив українську команду

s1mple провів у складі NAVI 9 років.

Один з найкращих кіберспортсменів світу залишив українську команду
Олександр "s1mple" Костилєв
Фото: ESL

Українська кіберспортивна команда NAVI оголосила про припинення співпраці зі співвітчизником Олександром Костилєвим, відомим під ніком s1mple - одним з найкращих гравців у Counter-Strike за всю історію.

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Як пише "Трибуна", Костилєв мав контракт із NAVI упродовж 9 років. За цей час він тричі здобував офіційне звання найкращого кіберспортсмена світу і 21 раз визнавався MVP.

s1mple отримав від NAVI список трансферних пропозицій і зрештою обрав колектив BC.Game, який вже оголосив про підписання угоди з гравцем.   
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