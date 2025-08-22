Ліга Конференцій: "Шахтар" не зміг обіграти віцечемпіона Швейцарії

Поганий для українських команд день у єврокубкових кваліфікаціях підсумував донецький "Шахтар": "гірники" мали величезну ігрову перевагу, але так і не спромоглися здобути перемогу у матчі із швейцарським "Серветтом".

Команда Арди Турана номінально приймала віцечемпіонів Швейцарії без головного тренера на лаві - турецький коуч заробив вилучення у попередньому матчі з "Панатінаїкосом". Вже у дебюті донеччани пропустили після стандарту. А згодом ще й продовжилася епідемія травм - ушкоджень зазнали Невертон та Кауан Еліас.

Відігрався володар Кубка України теж з кутового - головою забив Валерій Бондар. Проте на більше "Шахтаря" не вистачило - і це попри божевільні 26 ударів на тлі двох у суперника і 70% володіння м'яча.

1:1 - для потрапляння до основного раунду Ліги Конференцій за тиждень треба перемагати у Швейцарії.