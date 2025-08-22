На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Ліга Конференцій: "Шахтар" не зміг обіграти віцечемпіона Швейцарії

Георгій Судаков відреагував в мережах легендарною фразою "Кому молитися?"

Ліга Конференцій: "Шахтар" не зміг обіграти віцечемпіона Швейцарії
Шахтар - Серветт 1:1
Фото: EPA/UPG

Поганий для українських команд день у єврокубкових кваліфікаціях підсумував донецький "Шахтар": "гірники" мали величезну ігрову перевагу, але так і не спромоглися здобути перемогу у матчі із швейцарським "Серветтом".

Команда Арди Турана номінально приймала віцечемпіонів Швейцарії без головного тренера на лаві - турецький коуч заробив вилучення у попередньому матчі з "Панатінаїкосом". Вже у дебюті донеччани пропустили після стандарту. А згодом ще й продовжилася епідемія травм - ушкоджень зазнали Невертон та Кауан Еліас.

Відігрався володар Кубка України теж з кутового - головою забив Валерій Бондар. Проте на більше "Шахтаря" не вистачило - і це попри божевільні 26 ударів на тлі двох у суперника і 70% володіння м'яча.  

1:1 - для потрапляння до основного раунду Ліги Конференцій за тиждень треба перемагати у Швейцарії. 
