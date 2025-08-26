«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Стабілізація під Добропіллям
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Світоліна сенсаційно програла на старті U.S. Open 97-ій ракетці світу

Незвично раннє припинення боротьби на турнірі Великого Шолому.

Світоліна сенсаційно програла на старті U.S. Open 97-ій ракетці світу
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на заключному турнірі серії Великого Шолому в сезоні - Відкритому чемпіонаті США - вже у першому раунді.

Наша співвітчизниця втретє за рік зустрічалася з угоркою Анною Бондар - два попередніх протистояння теж були на "мейджорах". На French Open та Вімблдоні Світоліна впевнено розібралася з опоненткою, але у Нью-Йорку все пішло не за планом. 

Еліна поступилася 97-ій ракетці світу у двох сетах - 2:6, 4:6. З українок на змаганнях у США залишилася лише Марта Костюк.
