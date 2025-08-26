Світоліна сенсаційно програла на старті U.S. Open 97-ій ракетці світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на заключному турнірі серії Великого Шолому в сезоні - Відкритому чемпіонаті США - вже у першому раунді.

Наша співвітчизниця втретє за рік зустрічалася з угоркою Анною Бондар - два попередніх протистояння теж були на "мейджорах". На French Open та Вімблдоні Світоліна впевнено розібралася з опоненткою, але у Нью-Йорку все пішло не за планом.

Еліна поступилася 97-ій ракетці світу у двох сетах - 2:6, 4:6. З українок на змаганнях у США залишилася лише Марта Костюк.