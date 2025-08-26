Відомо, хто представить Україну на Чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі

У Федерації боксу України назвали склад збірної на Чемпіонат світу, який відбудеться в Ліверпулі, Велика Британія.
Про це повідомила пресслужба федерації.
Загалом Україну представлять 20 спортсменів.
Чоловіча збірна України
- 50 кг – Сійовуш Мухаммадієв;
- 55 кг – Олег Чулачеєв;
- 60 кг – Айдер Абдураімов;
- 65 кг – Ельвін Алієв;
- 70 кг – Юрій Захарєєв;
- 75 кг – Павло Іллюша;
- 80 кг – Матвій Ражба;
- 85 кг – Данило Жасан;
- 90 кг – Богдан Толмачов;
- 90+ кг – Дмитро Ловчинський.
Жіноча збірна України
- 48 кг – Ганна Охота;
- 51 кг – Ярослава Маринчук;
- 54 кг – Вікторія Шкеул;
- 57 кг – Дарія-Ольга Гутаріна;
- 60 кг – Тетяна Довгаль;
- 65 кг – Наталія Мерінова;
- 70 кг – Анастасія Черноколенко;
- 75 кг – Ольга Пилипчук;
- 80 кг – Ірина Луцак;
- 80+ кг – Марія Ловчинська.
Чемпіонат світу з боксу триватиме з 4 по 14 вересня в Ліверпулі під егідою World Boxing – організації, яку утворили на заміну Міжнародній федерації боксу (AIBA).
Перед турніром збірна України провела відкрите тренування в Боянах, Чернівецька область. До Ліверпуля вона вирушить 31 серпня.
Нагадаємо, загалом на Чемпіонаті світу з боксу змагатимуться понад 550 атлетів із 65 країн світу.