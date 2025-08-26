Відомо, хто представить Україну на Чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі

Головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник (по центру)

У Федерації боксу України назвали склад збірної на Чемпіонат світу, який відбудеться в Ліверпулі, Велика Британія.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Загалом Україну представлять 20 спортсменів.

Чоловіча збірна України

50 кг – Сійовуш Мухаммадієв;

55 кг – Олег Чулачеєв;

60 кг – Айдер Абдураімов;

65 кг – Ельвін Алієв;

70 кг – Юрій Захарєєв;

75 кг – Павло Іллюша;

80 кг – Матвій Ражба;

85 кг – Данило Жасан;

90 кг – Богдан Толмачов;

90+ кг – Дмитро Ловчинський.

Жіноча збірна України

48 кг – Ганна Охота;

51 кг – Ярослава Маринчук;

54 кг – Вікторія Шкеул;

57 кг – Дарія-Ольга Гутаріна;

60 кг – Тетяна Довгаль;

65 кг – Наталія Мерінова;

70 кг – Анастасія Черноколенко;

75 кг – Ольга Пилипчук;

80 кг – Ірина Луцак;

80+ кг – Марія Ловчинська.

Чемпіонат світу з боксу триватиме з 4 по 14 вересня в Ліверпулі під егідою World Boxing – організації, яку утворили на заміну Міжнародній федерації боксу (AIBA).

Перед турніром збірна України провела відкрите тренування в Боянах, Чернівецька область. До Ліверпуля вона вирушить 31 серпня.

Нагадаємо, загалом на Чемпіонаті світу з боксу змагатимуться понад 550 атлетів із 65 країн світу.