Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСпорт

Відомо, хто представить Україну на Чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі

Світова першість розпочнеться 4 вересня.

Відомо, хто представить Україну на Чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі
Головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник (по центру)
Фото: ФБУ

У Федерації боксу України назвали склад збірної на Чемпіонат світу, який відбудеться в Ліверпулі, Велика Британія.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Загалом Україну представлять 20 спортсменів.

Чоловіча збірна України

  • 50 кг – Сійовуш Мухаммадієв;
  • 55 кг – Олег Чулачеєв;
  • 60 кг – Айдер Абдураімов;
  • 65 кг – Ельвін Алієв;
  • 70 кг – Юрій Захарєєв;
  • 75 кг – Павло Іллюша;
  • 80 кг – Матвій Ражба;
  • 85 кг – Данило Жасан;
  • 90 кг – Богдан Толмачов;
  • 90+ кг – Дмитро Ловчинський.

Жіноча збірна України

  • 48 кг – Ганна Охота;
  • 51 кг – Ярослава Маринчук;
  • 54 кг – Вікторія Шкеул;
  • 57 кг – Дарія-Ольга Гутаріна;
  • 60 кг – Тетяна Довгаль;
  • 65 кг – Наталія Мерінова;
  • 70 кг – Анастасія Черноколенко;
  • 75 кг – Ольга Пилипчук;
  • 80 кг – Ірина Луцак;
  • 80+ кг – Марія Ловчинська.

Чемпіонат світу з боксу триватиме з 4 по 14 вересня в Ліверпулі під егідою World Boxing – організації, яку утворили на заміну Міжнародній федерації боксу (AIBA).

Перед турніром збірна України провела відкрите тренування в Боянах, Чернівецька область. До Ліверпуля вона вирушить 31 серпня.

Нагадаємо, загалом на Чемпіонаті світу з боксу змагатимуться понад 550 атлетів із 65 країн світу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies