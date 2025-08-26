Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Ребров оголосив заявку збірної України на вересневі матчі відбору до ЧС

До основного реєстру ввійшли 25 футболістів.

Ребров оголосив заявку збірної України на вересневі матчі відбору до ЧС
Збірна України з футболу перед матчем
Фото: EPA/UPG

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив заявку команди на вересневі матчі відбору на Чемпіонат світу-2026 проти Франції й Азербайджану.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

До основної заявки ввійшли 26 футболістів, ще 6 потрапили в резерв.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — «Шахтар» Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — «Динамо» Київ).

Тренувальний збір «синьо-жовтих» розпочнеться 1 вересня в Польщі. 

5 вересня українці в номінально домашньому матчі прийматимуть Францію на «Тарчинський Арена Вроцлав» у Польщі.

Нагадаємо, збірна України потрапила в групу D відбору до ЧС з Францією, Ісландією й Азербайджаном.
