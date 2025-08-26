Ребров оголосив заявку збірної України на вересневі матчі відбору до ЧС

До основного реєстру ввійшли 25 футболістів.

Збірна України з футболу перед матчем

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив заявку команди на вересневі матчі відбору на Чемпіонат світу-2026 проти Франції й Азербайджану.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

До основної заявки ввійшли 26 футболістів, ще 6 потрапили в резерв.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — «Шахтар» Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — «Динамо» Київ).

Тренувальний збір «синьо-жовтих» розпочнеться 1 вересня в Польщі.

5 вересня українці в номінально домашньому матчі прийматимуть Францію на «Тарчинський Арена Вроцлав» у Польщі.

Нагадаємо, збірна України потрапила в групу D відбору до ЧС з Францією, Ісландією й Азербайджаном.