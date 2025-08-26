Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Чемпіонка світу з веслування Федорів: «З кожним тренуванням наша двійка з Лузан їде тільки краще»

Українки виграли дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.

Чемпіонка світу з веслування Федорів: «З кожним тренуванням наша двійка з Лузан їде тільки краще»
Двійка каноїсток Ірина Федорів – Людмила Лузан
Фото: Planet Canoe

Українська чемпіонка світу з веслування на каное Ірина Федорів оцінила для LB.ua рівень двійки з Людмилою Лузан після успішного виступу на Чемпіонаті світу в Мілані, Італія.

«З Людою працювати цікаво, у неї є свій стиль, і я довіряю її досвіду на дистанції. Ми вже виступали на чемпіонаті Європи в Чехії й стали срібними призерками на цій самій дистанції (500 метрів, – LB.ua), але тоді все було зовсім інакше. Можу сказати, що з кожним тренуванням наша двійка їде краще, і я все краще відчуваю її в човні. Ми обидві прагнемо високих результатів, і це нас обʼєднує на шляху до перемоги», – розповіла Федорів.

Веслувальниця також зауважила, що передчувала гарний результат на Чемпіонаті світу після результативної підготовки до турніру.

«Коли ми готувалися в Обухові, після вдалих тренувань з’являлися позитивні думки про успішний виступ. А вже після того, як ми пройшли попередній і півфінальний заїзди, з’явилася впевненість у тому, що фінальний день буде нашим», – заявила українка.

Для Федорів золоті медалі в Мілані стали дебютними на світовій першості.

«Якщо чесно, після фінішу я була настільки виснажена, що ледве стояла на ногах. Довгий час не могла повірити в те, що сталося. Для мене це перша медаль дорослого чемпіонату світу й одразу золота. Це неймовірно», – підсумувала вона. 

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який проходив в італійському Мілані, двійка Лузан – Федорів здобула дві золоті нагороди на дистанціях 500 і 200 метрів. Людмила Лузан також завоювала два «золота» в індивідуальних гонках на цих дистанціях.
