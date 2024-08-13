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До Києва повернулися медалісти Олімпійських ігор у Парижі

Їх зустріли на київському залізничному вокзалі.

До Києва повернулися медалісти Олімпійських ігор у Парижі
Делегація збірної України на вокзалі у Києві.
Фото: НОК України

Українські медалісти Олімпійських ігор-2024 повернулися до Києва з Парижа, повідомляє кореспондент LB.ua.

У делегації атлетів були Парвіз Насібов, Жан Беленюк, Ірина Коляденко, сестри Алексіїви, Людмила Лузан, Анастасія Рибачок й інші.

Члени національної збірної України у Києві.
Фото: НОК України
Члени національної збірної України у Києві.

Спортсменів привітали виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

Олімпійці поспілкувалися з представниками ЗМІ та роздали автографи усім охочим.

Нагадаємо, збірна України здобула на Олімпіаді 12 медалей, зокрема 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

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