Нагадаємо, збірна України здобула на Олімпіаді 12 медалей , зокрема 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

Олімпійці поспілкувалися з представниками ЗМІ та роздали автографи усім охочим.

Спортсменів привітали виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт .

Українські медалісти Олімпійських ігор-2024 повернулися до Києва з Парижа, повідомляє кореспондент LB.ua.

Делегація збірної України на вокзалі у Києві.

Їх зустріли на київському залізничному вокзалі.

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