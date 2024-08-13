Українські медалісти Олімпійських ігор-2024 повернулися до Києва з Парижа, повідомляє кореспондент LB.ua.
У делегації атлетів були Парвіз Насібов, Жан Беленюк, Ірина Коляденко, сестри Алексіїви, Людмила Лузан, Анастасія Рибачок й інші.
Спортсменів привітали виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.
Олімпійці поспілкувалися з представниками ЗМІ та роздали автографи усім охочим.
Нагадаємо, збірна України здобула на Олімпіаді 12 медалей, зокрема 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.