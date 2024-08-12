Понад 11 млн людей відвідали Париж заради Олімпіади

При цьому далеко не всі туристичні об'єкти отримати вигоду з припливу вболівальників.

Близько 11,2 млн осіб, охочих на власні очі побачити Олімпійські ігри, відвідали столицю Франції за останні три тижні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Фігаро" та підрахунки організаторів.

За підрахунками інформаційно-туристичного центру Парижа, 85% відвідувачів столиці - французи, 15% - іноземці, серед яких найбільше було американців, німців і британців.

Заповнюваність готелів Парижа під час Олімпіади зросла на 10% порівняно з тим самим періодом минулого року і становила 84%.

Міністр-делегат з питань торгівлі та туризму Франції Олівія Грегуар заявила, що Олімпійські ігри стали "економічним і туристичним успіхом". При цьому далеко не всі туристичні об'єкти в Парижі та його передмістях змогли отримати вигоду з припливу вболівальників на Олімпіаду. Так, точки харчування, музеї та визначні пам'ятки, зокрема парк атракціонів Діснейленд, фіксували невисоку відвідуваність і не змогли скористатися потоком відвідувачів і збільшити доходи, пише "Фігаро".

Як повідомлялося, Олімпійські ігри в Парижі відбулися з 26 липня до 11 серпня. Україна здобула на Олімпіаді 12 медалей.