Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА

Турнір розпочнеться 16 вересня.

Кубок Ліги чемпіонів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Учора 28 серпня, 36 команд-учасниць Ліги чемпіонів дізналися суперників на груповому етапі змагань.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Загалом кожна команда зіграє вісім матчів у групі (по чотири вдома й на виїзді), за підсумками яких сформують загальну турнірну таблицю.

Результати жеребкування:

Перший кошик
Фото: uefa.com
Перший кошик

Другий кошик
Фото: uefa.com
Другий кошик

Третій кошик
Фото: uefa.com
Третій кошик

Четвертий кошик
Фото: uefa.com
Четвертий кошик

Уперше за 20 років жодна з українських команд не гратиме в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Фінал змагань заплановано на 30 травня. Матч відбудеться в Будапешті, Угорщина.

Нагадаємо, «Динамо» грало в кваліфікації Ліги чемпіонів, але не змогло пройти до основного етапу змагань через поразку кіпрському «Пафосу» (0:3 за підсумками двох матчів).
