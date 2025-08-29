Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА

Учора 28 серпня, 36 команд-учасниць Ліги чемпіонів дізналися суперників на груповому етапі змагань.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Загалом кожна команда зіграє вісім матчів у групі (по чотири вдома й на виїзді), за підсумками яких сформують загальну турнірну таблицю.

Результати жеребкування:

Фото: uefa.com Перший кошик

Фото: uefa.com Другий кошик

Фото: uefa.com Третій кошик

Фото: uefa.com Четвертий кошик

Уперше за 20 років жодна з українських команд не гратиме в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Фінал змагань заплановано на 30 травня. Матч відбудеться в Будапешті, Угорщина.

Нагадаємо, «Динамо» грало в кваліфікації Ліги чемпіонів, але не змогло пройти до основного етапу змагань через поразку кіпрському «Пафосу» (0:3 за підсумками двох матчів).