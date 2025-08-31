US Open-2025: Марта Костюк оновлює свій рекорд і просувається турнірною сіткою одиночного й парного розрядів

Про особливий мейджор Марти Костюк, її виступ у третьому колі US Open й гру в парі з Русе — в огляді на LB.ua.

Українка вже може записати цей турнір до свого активу, адже саме цьогоріч їй вдалося дійти до четвертого кола змагань, оновивши власний рекорд. Щоб зробити це, довелося здійснити камбек у матчі проти непоступливої представниці Франції Діан Паррі. І вона змогла!

Уже завтра стартує другий тиждень американського мейджору. Єдиною українкою на турнірі залишилася Марта Костюк. Важливо, що вона продовжує боротьбу як в одиночному, так і в парному розряді.

Особистий рекорд

У третьому колі Відкритого чемпіонату США Марта Костюк (WTA № 27) зустрілася з француженкою Діан Паррі (WTA № 107). Вже у першому сеті суперниця показала Марті, що не збирається легко віддавати очки під час матчу. Паррі виграла першу партію, тож Костюк необхідно було наздоганяти.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк під час гри

Так і сталося. Українка змогла перехопити ініціативу й перевела гру у вирішальний третій сет. Тут уже все пішло за сценарієм нашої тенісистки. Вона віддала суперниці лише два гейми й записала перемогу на свій рахунок. Матч між Костюк та Паррі тривав 2 години 27 хвилин.

Діан Паррі (Франція) — Марта Костюк (Україна, 27) — 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)

Для Костюк вихід в 1/8 фіналу US Open є новим особистим рекордом на турнірі. До цього українка тричі доходила до третього кола: у 2020, 2024 та 2025 роках. Крім того, ця перемога стала для Марти 30-ю на турнірах серії Grand Slam. Костюк стала третьою українкою, яка виграла 30 матчів на найвищому рівні. До неї це вже зробили Еліна Світоліна (108) й Леся Цуренко (38).

Фото: EPA/UPG Емоції Марти Костюк на корті

За свій другий чвертьфінал на мейджорах Марта боротиметься з Кароліною Муховою. Чешка посідає 13-те місце в рейтингу WTA. Це буде перша очна зустріч для тенісисток.

Костюк у дуеті з Русе

Марта й справді приємно дивує на цих змаганнях, адже, окрім вдалих матчів в одиночному розряді, українка продовжує йти далі у парній сітці. Робить вона це разом зі своєю подругою, румункою Єленою-Габріелою Русе.

Фото: EPA/UPG Румунка Єлена-Габріела Русе

Сьогодні, 31 серпня, Костюк і Русе проведуть поєдинок 1/16 US Open. Вони протистоятимуть Беатріс Хаддад Маї з Бразилії та Лаурі Зігемунд із Німеччини. Поєдинок стартує не раніше 22:00 за Києвом.

Ястремська завершила боротьбу

До сьогодні, окрім Костюк, свою боротьбу на Відкритому чемпіонаті США продовжувала Даяна Ястремська. У дуеті з американкою Алішою Паркс вона поступилася у другому колі парного розряду зірковим Катеріні Сіняковій та Тейлор Таунсенд. Тут без інтриги…

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська

Матч тривав два сети, кожен із яких закінчився з рахунком 6:3 не на користь українсько-американської пари.

Сінякова / Таунсенд — Паркс / Ястремська — 2:0 (6:3, 6:3)

До речі, саме Сінякова та Таунсенд у першому колі US Open вибили зі змагань іншу українку — Надію Кіченок, яка в дуеті з Альділою Сутджіаді поступилася з рахунком 0:2 (5:7, 2:6).

Уболіваємо за Марту Костюк на американських кортах!