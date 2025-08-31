US Open-2025: Марта Костюк оновлює свій рекорд і просувається турнірною сіткою одиночного й парного розрядів

Особистий рекорд
У третьому колі Відкритого чемпіонату США Марта Костюк (WTA № 27) зустрілася з француженкою Діан Паррі (WTA № 107). Вже у першому сеті суперниця показала Марті, що не збирається легко віддавати очки під час матчу. Паррі виграла першу партію, тож Костюк необхідно було наздоганяти.
Так і сталося. Українка змогла перехопити ініціативу й перевела гру у вирішальний третій сет. Тут уже все пішло за сценарієм нашої тенісистки. Вона віддала суперниці лише два гейми й записала перемогу на свій рахунок. Матч між Костюк та Паррі тривав 2 години 27 хвилин.
Діан Паррі (Франція) — Марта Костюк (Україна, 27) — 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)
Для Костюк вихід в 1/8 фіналу US Open є новим особистим рекордом на турнірі. До цього українка тричі доходила до третього кола: у 2020, 2024 та 2025 роках. Крім того, ця перемога стала для Марти 30-ю на турнірах серії Grand Slam. Костюк стала третьою українкою, яка виграла 30 матчів на найвищому рівні. До неї це вже зробили Еліна Світоліна (108) й Леся Цуренко (38).
За свій другий чвертьфінал на мейджорах Марта боротиметься з Кароліною Муховою. Чешка посідає 13-те місце в рейтингу WTA. Це буде перша очна зустріч для тенісисток.
Костюк у дуеті з Русе
Марта й справді приємно дивує на цих змаганнях, адже, окрім вдалих матчів в одиночному розряді, українка продовжує йти далі у парній сітці. Робить вона це разом зі своєю подругою, румункою Єленою-Габріелою Русе.
Сьогодні, 31 серпня, Костюк і Русе проведуть поєдинок 1/16 US Open. Вони протистоятимуть Беатріс Хаддад Маї з Бразилії та Лаурі Зігемунд із Німеччини. Поєдинок стартує не раніше 22:00 за Києвом.
Ястремська завершила боротьбу
До сьогодні, окрім Костюк, свою боротьбу на Відкритому чемпіонаті США продовжувала Даяна Ястремська. У дуеті з американкою Алішою Паркс вона поступилася у другому колі парного розряду зірковим Катеріні Сіняковій та Тейлор Таунсенд. Тут без інтриги…
Матч тривав два сети, кожен із яких закінчився з рахунком 6:3 не на користь українсько-американської пари.
Сінякова / Таунсенд — Паркс / Ястремська — 2:0 (6:3, 6:3)
До речі, саме Сінякова та Таунсенд у першому колі US Open вибили зі змагань іншу українку — Надію Кіченок, яка в дуеті з Альділою Сутджіаді поступилася з рахунком 0:2 (5:7, 2:6).
Уболіваємо за Марту Костюк на американських кортах!