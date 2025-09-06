Україна програла Франції на старті відбору на чемпіонат світу з футболу-2026

Національна збірна України з футболу розпочала кваліфікацію на чемпіонат світу-2026 з поразки. У Вроцлаві підопічні Сергія Реброва поступилися французам.

Настрій вболівальникам, які прийшли у Польщі підтримати нашу команду, вже на 10-ій хвилині зіпсував Олісе, який мав вдосталь простору і часу для влучного удару в межах чужого штрафного майданчика.

Синьо-жовті до перерви гостротою не відповідали, натомість Анатолію Трубіну у рамці довелося попрацювати. Але другий тайм подарував надію, що українці здатні відігратися. Удар головою Довбика, штрафний у виконанні Судакова, а потім і стійка після удару Калюжного та легкого рикошету від Забарного - усі ці нагоди, на жаль, лише трохи налякали "Ле Бльо", але не принесли бажаного результату.

Гості зрозуміли, що треба дотискати, і зробив це з майстерністю і зірковістю Кіліан Мбаппе. Він обіграв Забарного один в один і пробив у кут, без шансів для Трубіна.

0:2 - поразка, яка все ж показала, що збірна України може гідно триматися проти грандів. Вже у вівторок перші очки потрібно набирати в протистоянні із Азербайджаном.