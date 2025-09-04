Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​У Києві відбудеться благодійний забіг «Spartan Trifecta Weekend» на підтримку проєкту «Катери для ГУР МО»

Він триватиме упродовж двох днів.

Фото: Зоряна Стельмах

13-14 вересня у Києві відбудеться благодійний забіг «Spartan Trifecta Weekend», в рамках якого збиратимуть кошти на придбання катерів для ГУР МО.

Про це на пресконференції оголосив організатор «Spartan Trifecta Weekend» Олексій Вовк.

Олексій Вовк (ліворуч) і Євгеній Єрін (праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Олексій Вовк (ліворуч) і Євгеній Єрін (праворуч)

Під час забігу учасники зможуть подолати три різні дистанції за три дні. Він відбудеться на території ВДНГ 13-14 вересня.

У рамках заходу збиратимуть кошти для проєкту «Катери для ГУР МО». Організатори технічних особливостей транспорту не розголошують, але наголошують на їхній необхідності для виконання завдань. Ціна катерів залежно від комплектації варіюється в межах від 10 до 20 мільйонів гривень. 

За словами представника Головного управління розвідки Євгенія Єріна, катери необхідні для проведення наших активних дій і протидії ворогу.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«Катери стали особливо актуальними після 2022 року, коли ворог почав спроби заблокувати наші водні артерії. Це стосується і акваторії Чорного моря, і річки Дніпро. За допомогою катерів ми проводили активні дії, протидіяли ворогу, проводили евакуацію. Зокрема ми використовували їх для евакуації цивільних мешканців після підриву росіянами Каховської ГЕС. Їх актуальність не зменшиться, поки існує наш ворог, і поки ми можемо дістатися до нього водними шляхами. Техніки і засобів на війні багато не буває, тому сповідаємося, що вдасться поповнити наш запас», – наголосив він. 

  • Нагадаємо, під час попереднього благодійного забігу «SPARTAN KYIV 2025» на ВДНГ вдалося зібрати 2,3 млн грн, які були спрямовані на посилення спецпідрозділів ГУР МО України.
