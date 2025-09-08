Світоліна та Костюк покращили свої позиції у новому рейтингу WTA

Водночас Ястремська та Стародубцева впали у рейтингу.

Сьогодні, 8 вересня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг спортсменок.

У новому рейтингу Еліна Світоліна покращила свої позиції на дві сходинки, посідає 13-те місце, і таким чином залишається “першою ракеткою” України.

Водночас Марта Костюк піднялась на три сходинки, і тепер посідає 25-те місце.

У топ-100 рейтингу WTA дві інших українки втратили позиції. Даяна Ястремська - 33-тя (втратила дві сходинки), а Юлія Стародубцева - 75-та ( втратила сім сходинок).

Рейтинг WTA у одиночному розряді очолює “нейтральна” Арина Соболенко, на другому місці полька Іга Швьонтек, а третя - американка Корі Гауфф.