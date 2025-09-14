Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Волейбол: збірна України розгромно поступилася Бельгії на старті Чемпіонату світу

Українцям не вдалося виграти жодного сету.

Волейбол: збірна України розгромно поступилася Бельгії на старті Чемпіонату світу
Україна – Бельгія, Чемпіонат світу з волейболу
Фото: volleyballworld.com

Збірна України з волейболу поступилася Бельгії у першому раунді групового етапу Чемпіонату світу на Філіппінах – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).

Про це повідомила пресслужба Федерації волейболу України.

Збірна України в атаці
Фото: volleyballworld.com
Збірна України в атаці

Підопічні аргентинця Рауля Лосано не змогли записати бодай один сет до власного активу.

Гравці збірної України захищаються біля сітки
Фото: volleyballworld.com
Гравці збірної України захищаються біля сітки

Після поразки українці йдуть останніми в групі F. Бельгійці натомість очолюють квартет з трьома пунктами в активі.

Українські волейболісти намагаються зафіксувати м'яч на своїй половині майданчика
Фото: volleyballworld.com
Українські волейболісти намагаються зафіксувати м'яч на своїй половині майданчика

У паралельному матчі групи Італія зіграє проти Алжиру. Початок матчу – о 16:30 за Києвом.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Рауль Лосано перед стартом ЧС зазначив, що матч проти Бельгії буде ключовим для України на турнірі.

Чемпіонат світу з волейболу триває на Філіппінах з 12 до 25 вересня. 
﻿
