Збірна України з волейболу поступилася Бельгії у першому раунді групового етапу Чемпіонату світу на Філіппінах – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).

Про це повідомила пресслужба Федерації волейболу України.

Фото: volleyballworld.com Збірна України в атаці

Підопічні аргентинця Рауля Лосано не змогли записати бодай один сет до власного активу.

Фото: volleyballworld.com Гравці збірної України захищаються біля сітки

Після поразки українці йдуть останніми в групі F. Бельгійці натомість очолюють квартет з трьома пунктами в активі.

Фото: volleyballworld.com Українські волейболісти намагаються зафіксувати м'яч на своїй половині майданчика

У паралельному матчі групи Італія зіграє проти Алжиру. Початок матчу – о 16:30 за Києвом.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Рауль Лосано перед стартом ЧС зазначив, що матч проти Бельгії буде ключовим для України на турнірі.

Чемпіонат світу з волейболу триває на Філіппінах з 12 до 25 вересня.