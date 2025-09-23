Формула-1. Гран-прі Азербайджану: Ферстаппен повернувся до боротьби за титул

Якою була гонка в Азербайджані, чому Піастрі закінчив перегони вже на першому колі і як Карлос Сайнс вписав своє ім’я в історію «Вільямс» – в огляді Гран-прі в Баку .

Макс Ферстаппен не готовий віддавати свою корону Формули-1 пілотам «Макларен». Він не каже про це прямо, але на це вказують його результати. Після перерви нідерландець спочатку переміг на Гран-прі Італії, а тепер зробив дубль уже в Баку.

Ферстаппен знову найкращий

Чинний чемпіон світу після лихоманки в першій частині сезону, видно, прийшов до тями й намагається повернути свою перевагу. Все почалося у кваліфікації, де Макс Ферстаппен здобув поул-позицію. У головній гонці тижня Ферстаппен поводився так, як у 2024 році. Він захопив лідерство і з кожним колом нарощував темп, збільшуючи відрив від суперників. Нідерландець діяв холоднокровно, впевнено, по-чемпіонськи.

Фото: EPA/UPG Гран-прі Азербайжану. Макс Ферстаппен очолює пелетон

Врешті Макс фінішував першим і записав до свого активу шостий гранд-слем у кар’єрі. Таким чином, Ферстаппен скорочує своє відставання в особистому заліку.

Особистий залік пілотів після Гран-прі Азербайджану (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 324 очок; Ландо Норріс («Макларен») — 299 очок; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очок; Джордж Расселл («Мерседес») — 212 очок; Шарль Леклер («Феррарі») — 165 очок.

Фото: EPA/UPG Болід Макса Ферстаппена

Після гонки Макс наголосив на тому, що готовий поборотися за чемпіонство, хоч це буде складно.

«Я думаю, що цей вікенд був для нас неймовірним. Звичайно, минулий етап теж був чудовим, але для нас знову виграти тут – це просто фантастика. У гонці машина працювала дуже добре на обох типах шин. У нас весь час було чисте повітря, і ми могли дбати про шини, тому все було досить просто.

Наразі важко сказати, але, безперечно, останні два гоночні вікенди були для нас просто фантастичними. Сінгапур – це знову зовсім інший виклик з високою притискною силою, але подивимося, що ми зможемо там зробити.

Фото: EPA/UPG Ферстаппен з титулом переможця Гран-прі Азербайджану

Я не покладаюся на надії. Залишилося 7 раундів, 69 очок відставання – це багато. Особисто я про це не думаю. Різниця все ще величезна, майже 3 перемоги в гонках. Це досить багато…Щоб стати чемпіоном, з мого боку все має пройти ідеально, але мені потрібно ще й трохи удачі з їхнього боку, тому це все ще дуже важко. Ми зробимо все можливе, а потім подивимося, де ми опинимося. Я йду від гонки до гонки, як і робив увесь сезон. Після Абу-Дабі все дізнаємося», – сказав Макс Ферстаппен.

Катастрофа в команді «Макларен»

Поки Ферстаппен повертає втрачене, пілоти «Макларен», таке враження, підіграють йому й роблять просто катастрофічні помилки. Такими темпами під загрозою може опинитися чемпіонський титул, за який борються обидва пілоти команди: і Піастрі, й Норріс.

А тепер про катастрофи. Етап у Баку став, мабуть, найжахливішим у кар’єрі Оскара Піастрі. Усе почалося у кваліфікації, коли австралієць розбив свій болід після контакту зі стіною. Чорна смуга невдач буквально затягувала Оскара – проблеми продовжились уже у головній гонці, на самому її початку. Спочатку Оскар став автором фальстарту, після чого повторив свою помилку з кваліфікації, неправильно розрахувавши точку гальмування. Він також не взяв до уваги вологість траси й у підсумку завершив гонку вже на першому колі.

«Цей вікенд був схожий на будь-який інший. Просто, на жаль, з самого початку і до кінця було занадто багато помилок. Кожна сесія була хаотичною. Тож, так, просто спробувати навести лад – це найважливіше для майбутнього.

Звичайно, після такого вікенду ніколи не відчуваєш себе чудово, але, зрештою, я вважаю, що темп був хорошим. Рідко трапляється, щоб я припускався стількох помилок у виконанні.Тож я дуже зосереджений на тому, щоб залишити це позаду. Я б більше переймався, якби ці помилки були наслідком того, що я намагався надолужити час або зробити щось подібне. Я вважаю, що це, очевидно, дорогі помилки, які можна дуже легко виправити», – запевнив Піастрі після свого провалу в Баку.

Здавалося, помилкою партнера по команді мав би скористатися Ландо Норріс, адже саме він разом із Піастрі є головним претендентом на чемпіонство. Однак не сталося, як гадалося.Британець спершу програв позицію Шарлю Леклеру, після чого застряг за монегаском до моменту піт-стопу пілота «Феррарі». Далі сталося ще гірше. Помилятися почали механіки команди «Макларен», які провалили заміну шин на боліді Ландо. Врешті Норріс фінішував аж на сьомій позиції й зумів здобути лише шість очок. Ми не знаємо, які стосунки між ним і Піастрі, але розуміємо, що в глибині душі Оскар зрадів такому перебігу подій.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс під час гонки

Норріс після гонки заявив, що зробив усе, що було в його силах.

«Я зробив усе, що міг. Можливості були. Я максимально використовую кожен вікенд, як тільки можу. Це не втрачена можливість. Кожна гонка – це можливість. Сьогодні ми просто не були достатньо хорошими й вчора зробили занадто багато помилок.

Я роблю усе, що в моїх силах, у кожній гонці. Якщо подивитися на це, то кожна гонка, в якій я фінішував другим або гірше цього року, була втраченою можливістю. Мені байдуже, як люди це сприймають. Звичайно, вчора я мав виступити краще, але ми виїхали на останню спробу першими. Це було наше рішення, і ми заплатили за це ціну», – розповів він.

Тріумф Сайнса

А ось для Карлоса Сайнса цей етап і ця гонка точно стали особливими. Те ж саме можна сказати про його нову команду – «Вільямс». Спершу Карлос став другим у кваліфікації й посіяв надію на подіум у головній гонці тижня. А потім він таки підтвердив сподівання фанів і команди. Наздогнати Ферстаппена Сайнсу не вдалося. Окрім того, він програв одну позицію, пропустивши вперед Джорджа Расселла, але все ж опинився на подіумі. Чим не казка для «Вільямс»?

Фото: EPA/UPG Пілот «Вільямс» Карлос Сайнс

Він приніс «Вільямсу» перший подіум з часів Бельгії 2021 року і перший повноцінний – з Азербайджану 2017 року.

«Чесно кажучи, я не можу описати, як я щасливий, як це приємно. Це навіть краще, ніж мій перший подіум у кар’єрі. Ми боролися весь рік і нарешті сьогодні довели, що коли у нас є швидкість – а вона у нас була весь рік – і все складається, ми можемо разом досягти дивовижних результатів.

І так, сьогодні ми провели чудову гонку. Жодної помилки, і нам вдалося перемогти багатьох суперників, яких я вчора не очікував перемогти. Я дуже пишаюся всіма співробітниками "Вільямс" за те, що вони пройшли через цей дуже складний рік. Я думаю, ми довели всім, що зробили величезний крок уперед порівняно з минулим роком.

Ми на підйомі, ми рухаємося в правильному напрямку. На жаль, зі мною було багато невдач, багато інцидентів – дуже складно перетворити весь цей темп на результати. Але тепер я розумію, чому все це сталося, тому що перший подіум мав бути саме таким», – розповів Сайнс.

Фото: EPA/UPG Перегони Формули-1. Гран-прі Азербайджану

Таким чином, після гонки в Баку рейтинг у Кубку конструкторів виглядає наступним чином (п’ятірка кращих):

«Макларен» — 623 очки; «Мерседес» — 290; «Феррарі» — 286; «Ред Булл» — 272; «Вільямс» — 101.

Наступна гонка Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру – відбудеться 5 жовтня на трасі «Марина-Бей».