Спорт

Трубіна визнали найдорожчим воротарем поза п’ятіркою кращих чемпіонатів Європи

У десятці кращих одразу двоє українців.

Трубіна визнали найдорожчим воротарем поза п’ятіркою кращих чемпіонатів Європи
Анатолій Трубін під час виступу за «Бенфіку»
Фото: EPA/UPG

Український голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін став найдорожчим воротарем поза п’ятьма кращими лігами Європи.

Про це повідомляє портал СIES.

Його оцінюють у 46,6 мільйона євро. «Бенфіка» влітку 2023-го заплатила «Шахтарю» 10 мільйонів євро за голкіпера. Окрім того, «гірники» отримають 40 відсотків від майбутнього трансферу Трубіна.

8-10 місця в рейтингу найдорожчих голкіперів розділяє чинний гравець «Шахтаря» Дмитро Різник – 10,1 мільйона.

Нагадаємо, цього літа «Бенфіка» придбала ще одного футболіста «Шахтаря» Георгія Судакова за 20 мільйонів.
﻿
