Трубіна визнали найдорожчим воротарем поза п’ятіркою кращих чемпіонатів Європи

Анатолій Трубін під час виступу за «Бенфіку»

Український голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін став найдорожчим воротарем поза п’ятьма кращими лігами Європи.

Про це повідомляє портал СIES.

Його оцінюють у 46,6 мільйона євро. «Бенфіка» влітку 2023-го заплатила «Шахтарю» 10 мільйонів євро за голкіпера. Окрім того, «гірники» отримають 40 відсотків від майбутнього трансферу Трубіна.

8-10 місця в рейтингу найдорожчих голкіперів розділяє чинний гравець «Шахтаря» Дмитро Різник – 10,1 мільйона.

Нагадаємо, цього літа «Бенфіка» придбала ще одного футболіста «Шахтаря» Георгія Судакова за 20 мільйонів.