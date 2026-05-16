За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСпорт

УПЛ: «Динамо» з голом Ярмоленка перемогло «Полтаву»

Андрій Ярмоленко зрівнявся з Сергієм Ребровим за кількістю голів в УПЛ.

УПЛ: «Динамо» з голом Ярмоленка перемогло «Полтаву»
Андрій Ярмоленко виконує пенальті
Фото: fcdynamo.com

«Динамо» на виїзді здолало «Полтаву» в 29-му турі Української прем’єр-ліги. 

Про це повідомляє пресслужба киян.

На третій хвилині вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті.

Підсумковий рахунок на першій доданій до основного часу хвилині встановив Едуардо Герреро, який замкнув простріл Назара Волошина й вразив ворота суперника.

Гол Ярмоленка став для нього 123-м в УПЛ. Він зрівнявся за цим показником із Сергієм Ребровим, колишнім футболістом «Динамо» й тренером клубу.

Найкращим бомбардирам в історії Української прем’єр-ліги є Максим Шацьких, який за кар’єру відзначився 123 рази в національному чемпіонаті.

Нагадаємо, «Шахтар» достроково став чемпіоном УПЛ, перемігши «Динамо». В активі гірників 69 очок після 28 матчів. 

В останньому поєдинку цьогорічного розіграшу ліги «Динамо» зіграє із «Кудрівкою». Матч заплановано на 24 травня.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies