УПЛ: «Динамо» з голом Ярмоленка перемогло «Полтаву»

Андрій Ярмоленко зрівнявся з Сергієм Ребровим за кількістю голів в УПЛ.

«Динамо» на виїзді здолало «Полтаву» в 29-му турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба киян.

На третій хвилині вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті.

Підсумковий рахунок на першій доданій до основного часу хвилині встановив Едуардо Герреро, який замкнув простріл Назара Волошина й вразив ворота суперника.

Гол Ярмоленка став для нього 123-м в УПЛ. Він зрівнявся за цим показником із Сергієм Ребровим, колишнім футболістом «Динамо» й тренером клубу.

Найкращим бомбардирам в історії Української прем’єр-ліги є Максим Шацьких, який за кар’єру відзначився 123 рази в національному чемпіонаті.

Нагадаємо, «Шахтар» достроково став чемпіоном УПЛ, перемігши «Динамо». В активі гірників 69 очок після 28 матчів.

В останньому поєдинку цьогорічного розіграшу ліги «Динамо» зіграє із «Кудрівкою». Матч заплановано на 24 травня.