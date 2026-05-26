Глава держави зауважив, що Москва намагається «ще більше втягнути у війну Білорусь».

Президент України Володимир Зеленський під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів заявив, що Росія «знову погрожує» не лише Україні, а й країнам Балтії, Фінляндії, Молдові та Польщі, тому партнери мають і надалі підтримувати українську оборону, насамперед постачання систем ППО.

За словами Зеленського, підтримка України тримається не лише на рішеннях урядів, а й на позиції суспільств у європейських країнах, які «від перших хвилин агресії відчули її несправедливість».

Президент також заявив, що Москва намагається «ще більше втягнути у війну Білорусь». При цьому він іронічно прокоментував нещодавню заяву Олександра Лукашенка про необхідність зустрічі президентів України та Білорусі.

Реклама

«Нещодавно Лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Так цікаво вийшло: сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська», — сказав Зеленський, звертаючись до Світлани Тихановської, яка вперше взяла участь у такому форматі саміту.

Окремо Зеленський згадав і про Угорщину. Він подякував меру Будапешта за участь у заході та висловив сподівання, що Київ і Будапешт «обов’язково вирівняють відносини».

Також президент закликав партнерів активніше долучатися до відбудови України та анонсував розвиток «Карпатської інтеграційної ініціативи» — нового формату співпраці регіонів України та країн Центральної Європи.