У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів росіян по Харкову 2 січня збільшилася до трьох осіб.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"На жаль, уночі в лікарні помер один із поранених унаслідок обстрілу Харкова, що стався 2 січня - 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", – написав він.
- Російська армія вранці 2 січня вдарила по Харкову. Було декілька прильотів у середмісті та в районах житлової забудови. Спершу повідомляли про одну загиблу і понад пів сотні поранених. За даними поліції, ударів ворог завдав "Іскандерами".
- 4 січня в лікарні померла жінка, поранена внаслідок ворожого обстрілу.