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У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

Кількість загиблих унаслідок збільшилася до трьох.

У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу Харкова 2 січня
Харків, обстріл (архівне фото)
Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів росіян по Харкову 2 січня збільшилася до трьох осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"На жаль, уночі в лікарні помер один із поранених унаслідок обстрілу Харкова, що стався 2 січня - 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", – написав він.

  • Російська армія вранці 2 січня вдарила по Харкову. Було декілька прильотів у середмісті та в районах житлової забудови. Спершу повідомляли про одну загиблу і понад пів сотні поранених. За даними поліції, ударів ворог завдав "Іскандерами".
  • 4 січня в лікарні померла жінка, поранена внаслідок ворожого обстрілу.
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