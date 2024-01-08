У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів росіян по Харкову 2 січня збільшилася до трьох осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"На жаль, уночі в лікарні помер один із поранених унаслідок обстрілу Харкова, що стався 2 січня - 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", – написав він.