Фінляндія заборонила продавати нерухомість ще одному росіянину

Влада Фінляндії запобігла придбанню нерухомості покупцем, який мав зв’язки з Росією, намагаючись припинити операції, які могли підірвати національну безпеку, пише Bloomberg.
Міністр оборони Антті Гяккянен заблокував продаж нерухомості в Іломанці, місті поблизу російського кордону, компанії, яка частково належить Росії, йдеться в заяві уряду.
Використання майна могло перешкодити організації “національної оборони, нагляду та захисту територіальної цілісності та гарантування національної безпеки”.
У жовтні Гельсінкі заблокували три операції з продажу нерухомості російським покупцям.
Зокрема, заблоковано дві операції з нерухомістю в Соткамо. Майно двічі продали різним компаніям з одним і тим же власником, і покупець не надав владі необхідну інформацію.
- Торік у жовтні Гяккянен заявив, що про плани схвалити кілька законодавчих проєктів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.