Фінляндія заборонила продавати нерухомість ще одному росіянину

Влада Фінляндії запобігла придбанню нерухомості покупцем, який мав зв’язки з Росією, намагаючись припинити операції, які могли підірвати національну безпеку, пише Bloomberg.

Міністр оборони Антті Гяккянен заблокував продаж нерухомості в Іломанці, місті поблизу російського кордону, компанії, яка частково належить Росії, йдеться в заяві уряду.

Використання майна могло перешкодити організації “національної оборони, нагляду та захисту територіальної цілісності та гарантування національної безпеки”.

У жовтні Гельсінкі заблокували три операції з продажу нерухомості російським покупцям.

Зокрема, заблоковано дві операції з нерухомістю в Соткамо. Майно двічі продали різним компаніям з одним і тим же власником, і покупець не надав владі необхідну інформацію.