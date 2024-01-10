Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Фінляндія заборонила продавати нерухомість ще одному росіянину

Заблоковано операцію в Іломанці поблизу російського кордону.

Фінляндія заборонила продавати нерухомість ще одному росіянину
Фото: rada.gov.ua

Влада Фінляндії запобігла придбанню нерухомості покупцем, який мав зв’язки з Росією, намагаючись припинити операції, які могли підірвати національну безпеку, пише Bloomberg.

Міністр оборони Антті Гяккянен заблокував продаж нерухомості в Іломанці, місті поблизу російського кордону, компанії, яка частково належить Росії, йдеться в заяві уряду.

Використання майна могло перешкодити організації “національної оборони, нагляду та захисту територіальної цілісності та гарантування національної безпеки”.

У жовтні Гельсінкі заблокували три операції з продажу нерухомості російським покупцям. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зокрема, заблоковано дві операції з нерухомістю в Соткамо. Майно двічі продали різним компаніям з одним і тим же власником, і покупець не надав владі необхідну інформацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies